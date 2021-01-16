شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية: «مفيش حاجة اسمها مش قادر أخس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نهال حافظ، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك الكثير من كبار السن استطاعوا خفض وزنهم بصورة كبيرة، ولكن هذا الامر تحقق من خلال وجود الإرادة.

وأضافت: «اللي عايز يخس لازم يكون عنده إرادة، وياخد قرار بخفض الوزن، مفيش حاجة اسمها مش قادر أخس».

وتابعت«حافظ»، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن خفض الوزن أمر ممكن من خلال شرب الكثير من الماء، ومضغ الاكل بصورة كبيرة، لأن عدم مضغ الاكل يؤدي إلى الإصابة بالإمساك وبالتالي ثبات الوزن، والابتعاد عن المياه الغازية، والنوم بشكل جيد حتى تعمل الهرمونات بشكل جيد».

ولفتت إلى ان السهر بصورة كبيرة، يزيد من إفراز هرمون الكورتيزون وهرمون القلق، مما يزيد من الشعور بالجوع، مشددة على ضرورة النوم بشكل جيد جدًا.