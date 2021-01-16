شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبري: الإسراع في إيقاع صوت «عبدالوهاب» سبب نجاح «من غير ليه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان سمير صبرى إن أغنية «من غير ليه» الشهيرة كانت مخصصة للعندلييب عبدالحليم حافظ ولكن حالت وفاته عن غنائها.

وأضاف، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج واحد من الناس على الحياة مع الاعلامى د. عمرو الليثى، مساء أمس: "كانت هناك بروفات بين عبدالحليم حافظ وموسيقار الاجيال محمد عبدالوهاب ونقاش حول الاغنية والمقاطع الفنية والموسيقية والكلمات، وبعد وفاة العندليب تم الاحتفاظ بالاغنية حبيسة الادراج لسنوات".

وتابع سمير صبرى مشيداً بمجدى العمروسى وفكرته الرائعة في أن عبدالوهاب قد قام بغنائها سابقاً في تسجيل خاص له وكان حبيس الادراج منذ وفاة عبدالحليم وحتى خروجها للنور، وتم التنسيق على أن يتم تركيب الموسيقى على صوت عبدالوهاب مع الإسراع في الإيقاع والتنسيق في بعض المقاطع الموسيقية لتأتي الاغنية بهذا الشكل الرائع، وكان عبدالوهاب سعيد جدا عند سماعها ووافق على خروجها للعلن وبالفعل نجحت نجاح ساحق.

وفى الختام اشاد سمير صبرى بموسيقار الاجيال، قائلاً عبدالوهاب عبقرى ويعرف جيداً متى يتحدث ومتى يسكت.