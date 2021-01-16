شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري لوزير قطاع الأعمال العام: سنشعر بالعار حال تصفية شركة «الحديد والصلب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه تقدم باستجواب إلى وزير قطاع الأعمال العام يتهمه بالمسؤولية عن تصفية شركة الحديد والصلب التي تعد واحدة من كبرى الشركات العاملة في هذا المجال بالشرق الأوسط.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «قرار التصفية يعين تفكيك الشركة وبيعها خردة، فضلا عن بيع 1445 فدان و340 فدان بالواحات، ونادي على مساحة 50فدانا»، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك 200 مليون طن من خام الحديد بمناجم الواحات البحرية تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار تكفي لمدة 60 عاما.

وأكمل «وزير قطاع الأعمال له موقف مسبق من شركات القطاع العام بصفة عام، ولم يزور حتى شركة الحديد والصلب»، مشيرا إلى أن قيمة العلامة التجارية لشركة الحديد والصلب تصل إلى 100 مليون دولار.

وأردف: «وزير الأعمال العام يكره القطاع بأكمله، في حين أن الرئيس السيسي وجه بتطوير صناعة الحديد والصلب والسيراميك والنسيج».

ووجه رسالة إلى وزير قطاع الأعمال العام قائلا: «والله سنشعر بالعار حال تصفية هذه الشركة، سأقدم كافة المستندات خلال استجواب الوزير بمجلس النواب».

وتابع: «وزير قطاع الأعمال العام مش هيضحك علينا بمخطط تصفية مصنع الحديد والصلب".

وناشد بكري الرئيس السيسي بالتدخل لحل الأزمة، مؤكدا أن عمال الحديد والصلب الأمهر على مستوى الجمهورية.