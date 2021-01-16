شكرا لقرائتكم خبر عن باحث: إدراج الولايات المتحدة لـ«حسم» على قوائم الإرهاب قرار تأخر بسبب تركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي، إن قرار الخارجية الأمريكية بإدراج منظمة حسم جماعة إرهابية ليس جديدا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «إدراج حسم من قبل الولايات المتحدة ضمن التنظيمات الإرهابية بدأ منذ 2018، لكن تم تأجيله بسبب رغبة وزير الخارجية الأمريكي السابق الذي جمعته علاقات قوية مع تركيا».

وأوضح أنه ليس ضروريا تصديق الكونجرس على قرار الخارجية الأمريكية بإدارج حسم على قوائم الإرهاب، نافيا ما يتردد حول احتمالية سقوط الولايات المتحدة كما يردد البعض.