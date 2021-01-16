شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري أمن معلومات: «الاتصالات» طرحت 15 مشروعا بـ43 مليون جنيه للشركات الصغيرة والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمود توفيق، استشاري أمن المعلومات، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلنت عن توفير أكثر من 15 مشروعا في مجال التحول الرقمي لـ16 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لكى يشاركوا هذه المشروعات بقيمة إجمالية تقدر بـ43 مليون جنيه.

وأضاف «توفيق»، خلال لقائه ببرنامج «وطن رقمي»، تقديم الإعلامي حسن عثمان، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أنه يأتى طرح هذه المشروعات من جانب وزارة الاتصالات من خلال المبادرة بعنوان «فرصتنا رقمية» التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالتعاون مع هيئة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» لكى تشارك الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه المشروعات.

وتابع: «هذه المباردة التي أطلقتها وزارة الاتصالات تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تعمل في مجال الرقمي المشاركة في استراتيجية التحول الرقمي التي تقوم بها الدولة المصرية حاليا«.