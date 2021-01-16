شكرا لقرائتكم خبر عن داعية: الصحبة من أجل المنفعة ليس صداقة على الإطلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود الهواري، الباحث بالأزهر الشريف، إن الرسول قال: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يُخَالِل»، لأن من يصاحب شخص يتأثر به في الكثير من الصفات والأشياء، مضيفا: «اللي هيضرك بدينك، ممكن يضرك في أخلاقك أو أفكارك».

وتابع «الهواري»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن هناك صداقة بين سيدنا أبوبكر والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الصداقة معروفة ومشهورة جدًا، وهذه الصداقة لا تنفي الصداقة بين النبي والكثير من الصحابة رضي الله عنهم.

وأضاف أن الشخص عليه أن يبحث عن صديق يقربه من الله عز وجل، ويدفعه إلى الإمام، ولا يبحث عن صديق من أجل تحقيق مصلحة أو منفعة ما، لأن الصحبة من أجل المنفعة ليس صداقة على الإطلاق.