شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 12 مصريًا من أيدى عصابات الهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنقذت السلطات الليبية 12 شابًا مصريًا من أيدى عصابات الهجرة غير الشرعية.

وكان مدير البحث الجنائى فى منطقة البردى الليبية قد أوضح أنه تم العثور على 12 شابًا مصريًا فى أحد الأماكن التى يطلق عليها «أماكن تخزين» المهاجرين غير الشرعيين، وهى عبارة عن أماكن مظلمة، وفى مناطق غير مأهولة، تقوم فيها عصابات الهجرة غير الشرعية بتجميع أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين لحين تجهيز عمليات نقلهم إلى أماكن أخرى بأموال أخرى تفرضها عليهم. وقال مدير وحدة البحث الجنائى فى منطقة البردى الليبية إن المهاجرين المصريين الذين تم العثور عليهم بدت عليهم آثار الضرب والتعذيب من قِبَل جماعات الهجرة غير الشرعية، التى ازداد نشاطها وانتشرت فى الفترة الماضية، ما أوجب محاربتها.

من ناحية أخرى، قامت وحدة البحث بمنطقة البردى بإسعاف المصريين الذين نجوا من عمليات التعذيب وكتابة تقرير طبى لكل شاب على حدة بحجم التعذيب والحرق الذى وُجدت آثاره بادية على أجسادهم، مُثْبَتًا فيه تعرضهم للتعذيب بالصعق بالكهرباء والضرب بآلات حادة والحرق.

وأكدت مصادر مُطَّلعة بوحدة البردى الجنائية أن المصرى الذى تُوفى نتيجة تعذيبه هو شاب يُدعى عادل سامى أحمد، من قرية أم الرزق السلام التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وهو من مواليد عام 1991، ويبلغ من العمر نحو 29 عامًا.

وكانت قوات تابعة لشرطة مركز القعرة، التابع لشرطة مدينة طبرق الليبية، قد عثرت على جثة الشاب المصرى مدفونة فى رمال الصحراء بمنطقة القعرة، وعليها آثار تعذيب واضحة، وتم التحفظ على الجثة لحين تسليمها إلى أهلية المتوفى، بمعرفة السلطات المصرية.