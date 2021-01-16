شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تكنولوجي يحسم الجدل حول اختراق «واتس آب» للخصوصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد حجازى، استشاري تشريعات التحول الرقمي، إن الأزمة المثارة حول «واتس آب» كبيرة ومفتعلة.

وأضاف «حجازي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «وطن رقمي»، تقديم الإعلامي حسن عثمان، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»: «الضجة الكبيرة حول واتس آب أراها بسيطة جدا»، مشيرا إلى أن أي متصفح عبر الإنترنت وحجم البيانات التي يتم تجميعها كبيرة جدا، خاصة وأن كل متصفح يجمع بياناته الخاصة باليوزرنيم الخاص به بالإضافة إلى كلمات السر والمرور الخاصة بهم.

وأشار إلى أن المتصفحات تجمع أرقام البطاقات الائتمانية التي نستخدمها في عمليات الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أن المتصفح يقوم بتجميع بيانات عن ip أو الرقم التعريفي لجهاز الكمبيوتر به، لافتا إلى أن كل الشركات العالمية التي تمتلك متصفحات وتطبيقات كترونية تقوم بتجميع كم ضخم جدا من البيانات شخصية حول الشخصيات لهذه التطبيقات.

وتابع أن أي خدمة لم يتم دفع مقابل مادى لها أو للسعة التي يتم استخدامها تأكد أن هناك ثمن خفي لهذه الخدمة، خاصة وأنه لا يمكن أن تقوم شركة بتوفير خدمة للمستخدمين مجانا إلى جانب توفير ساعات تخزينية لهذه الخدمة بدون مقابل.