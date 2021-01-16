شكرا لقرائتكم خبر عن «باخوميوس» خلال تدشين كاتدرائية جبل القلالي: كل شيء يهون بعد تشجيع ومساندة البابا تواضروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، في طقس تدشين كاتدرائية دير القديس مكاريوس السكندري، بجبل القلالي في الطريق الصحراوي، اليوم السبت.

وقال الأنبا باخوميوس، إننا نؤكد أن كل ما يصنع في هذا المكان يهون كثيرًا مع كلمات التشجيع والمساندة، التي يقوم بها قداسة أبينا الحبيب، تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وأضاف: «الحقيقة يا أحبائي العمل الذي نراه يرجع الفضل فيه لأبينا فهو يسمع ويشجع ويؤكد ضرورة هذا العمل والبركات المحصولة منه، لذلك إن كنا نعمل في هذا المكان فهذا ببركة تشجيع وتأييد ومساندة أبينا الحبيب البابا تواضروس الثاني».

وأضاف، نحن نجتمع اليوم، لنمجد الرب ونشكره على عمله، ونؤكد حقيقة أن الفضل الأول يرجع لأبينا قداسة البابا في تتميم هذا العمل، وأن كلماته المشجعة تجعلنا نشعر أننا نخدم إلهنا الصالح في روح الأبوة والأخوة الذين يعطيهم قداسة البابا لنا جميعًا.

ودشّن البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، كاتدرائية جديدة باسم السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندرى، بمقر دير مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، بالطريق الصحراوى السبت، وترأس صلاة القداس الإلهي بمناسبة تدشين الكاتدرائية، وشاركه طقوس التدشين الأباء الأساقفة العموميين ورهبان الدير، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث ارتدى الآباء الكمامات الواقية، كما دشن البابا حضن الآب، والمعمودية وأيقونة المسيح الراعي بكرسي الرعاية، و3 مذابح، حمل المذبح البحري اسم الشهيد مارمينا العجائبي، والقديس البابا كيرلس السادس، والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا باخوميوس، وتلميذة القديس تادرس.