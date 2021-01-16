شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه المنوفية» يتفقد محطات شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، يرافقه المهندس حمد شبل، رئيس فرع شبين الكوم، لعمل معاينة فورية بشارع مسجد التوبة المتفرع من شارع صبري أبوعلم، أمام مدرسة الثانوية الجديدة بشبين الكوم عقب شكوى المواطنين من سوء حالة الصرف الصحي، وأمر بالبدء الفوري في أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحي بالشارع.

وتفقد نجيب محطة مياه شبين الكوم البحارى ومحطة رفع صرف صحى رقم 2 بشبين الكوم، ونبه على ضروره الالتزام بمهمات وأدوات السلامة والصحة المهنية واتباع الإجراءات الأمنية داخل المحطة والاهتمام بالموقع العام للمحطات.

وتابع نجيب إجراءات التشغيل داخل المحطات وسير الأعمال من اجل الارتقاء بمنظومة العمل، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.