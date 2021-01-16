شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على «سيكسك» مروج الحشيش بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح رجال مباحث فرع البحث الجنائي، بكفرالشيخ، من ضبط عاطل بمدينة فوه، يقوم بترويج المواد المخدرة على زبائنه بمركز ومدينة فوه، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته كمية من الحشيش، كانت معده للبيع على زبائنه، بالإضافة لمبلغ مالي حصيلة البيع، وفرد خرطوش، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحريزها، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ، تلقي إخطارا من العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائى لغرب كفرالشيخ، بمعلومات أكدتها التحريات التي أشرف عليها الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، بأن ع.م. 28 عاما عاطل، وشهرته سيكسك، يقيم بمدينة فوه يقوم بتوزيع المواد المخدرة على ذبائنه، بمركز ومدينة فوه، وبعد تقنين الإجراءات تم مداهمة منزله، وضبط بحوزته على 500 جرام حشيش، كانت معده للبيع، وفرد خرطوش، ومبلغ مالي 6350 جنيه حصيلة البيع، تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة برقم 11573 جنايات مركز فوه، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.