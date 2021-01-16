شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسة» تكشف تفاصيل لقاء السيسي ورئيس البرلمان العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس البرلمان العربي، مشيرا إلى أن البرلمان العربي يعبر عن الرأي العربي، ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم منظومة العمل العربي.

ووصف «راضي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، اللقاء بـ«المثمر»، موضحا أن رئيس البرلمان العربي أشاد بالدور المصري في دعم القضايا العربية.

وأضاف أن رئيس البرلمان العربي ثمن الخطوط التي أعلنها الرئيس السيسي في القضية الليبية، منوها بأن الرئيس السيسي أوضح خلال اللقاء أنه يمكن بلورة نفس الخطوط لكل القضايا العربية إذا كان هناك وحدة عربية.