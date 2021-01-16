شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبت الممرضة لإحضار حقنة فألقى بنفسه من الشباك.. تفاصيل انتحار مصاب بـ«كورونا» بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر طبية في مستشفي حميات أشمون بمحافظة المنوفية، عن تفاصيل انتحار أحد المصابين بفيروس كورونا في المنوفية بإلقاء نفسه من الطابق الثاني بالمستشفى، أن المريض أصيب بحالة نفسية فور علمه بنقله إلى العناية المركزة في مستشفى أشمون العام، عقب فشل محاولات السيطرة على انخفاض نسبة الأكسجين في الدم.

وأوضحت المصادر أن المريض يدعى «سعد.ف»، 59 سنة، عامل، ووصل مستشفى حميات أشمون يوم 5 يناير 2021 عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وانخفضت نسبة الأكسجين في الدم أمس إلى نحو 85%، وحاول الأطباء السيطرة على الانخفاض دون استجابة، وتواصل الدكتور محمد سلامه، مدير مستشفى حميات أشمون مع مدير مستشفى أشمون العام لنقل المريض إلى غرفة عناية مركزة فيها، بسبب عدم وجود غرفة عناية خالية حاليًا في المستشفى.

وأضافت المصادر أن المريض أصيب بحالة عصبية عقب علمه بنقله إلى العناية المركزة، وقام بإجراء مكالمة بأسرته يبلغهم بتطورات وضعه، وأنه في انتظار الإسعاف لنقله لمستشفى أشمون العام، وذهبت إحدى الممرضات التي كانت تتابع حالته لإحضار حقنة مهدئة، وعند عودتها وجدت النافذة مفتوحة، ولم تجد المريض الذي كان على جهاز التنفس، ووجدت ضوضاء في الشارع وعندما نظرت وجدت المريض على الأرض.

وأكدت المصادر أن المريض تعرض لنزيف شديد نتيجة السقوط وتوفي في الحال، موضحة أن غرفة المريض تقع في الطابق الأول علوي بالمستشفى، وتقع على ارتفاع 3 أمتار عن الشارع وأن المريض سقط على الأسفلت ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتلقى مدير أمن المنوفية بلاغًا من مستشفى حميات أشمون بواقعة الانتحار، انتقل فريق من نيابة أشمون إلى المستشفى للتحقيق في الواقعة وسماع أقوال الشهود.