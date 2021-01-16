شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: مد 62 ألف كيلومتر كابلات لضمان انتظام «التيار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يستهدف تطوير الشبكات على الجهدين المنخفض والعالى، لضمان انتظام التيار فى القطاعين المنزلى والصناعى. وأضاف «شاكر»، فى تصريحات صحفية، السبت: «بالنسبة لشبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بلغت سعة محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالى 164 ألف ميجا فولت أمبير».

وأشار الوزير إلى إنشاء وتوسيع محطات محولات على الجهدين الفائق والعالى بسعة إجمالية 12560 ميجا فولت أمبير، لافتًا إلى أن محطات محولات الجهد الفائق قد تم إنشاء 3 جديدة منها، جهد 500/220 كيلوفولت فى (الإسماعيلية الجديدة- شرق سوهاج- أكتوبر 500)، وتوسيع محطة محولات بنى سويف الصناعية القائمة بسعة إجمالية 6750 ميجا فولت أمبير. وأكد «شاكر» الانتهاء من إنشاء وتوسيع 14 محطة محولات جهد 220/66 كيلوفولت بإجمالى سعة مضافة 4280 ميجا فولت أمبير.