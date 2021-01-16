شكرا لقرائتكم خبر عن «الكلاب الضالة» تهاجم المواطنين والسائحين فى الغردقة وسفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلعب أحدهم بدراجته، والآخر يلهو أمام منزل، والثالث يلعب الكرة، فيما تتغنى طفلة بعروستها الشقية، دون أن يفكروا لحظة واحدة أن هناك كلبًا ضالًّا سيظهر فى جنح الليل ليفسد عليهم بهجتهم ويقوم بمهاجمتهم، بعد أن انهاروا فى نوبات بكاء أملًا فى أن ينقذهم أحد من كلاب الشوارع.

هذا هو حال أطفال وربما أهالى مدن الغردقة وسفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر وكذلك السائحون، الذين باتوا يعانون هجوم «الكلاب الضالة»، ورصدت «المصرى اليوم» انتشار مجموعات الكلاب الضالة فى مناطق سكنية وأمام المدارس، وتهديدها الأهالى وإثارتها الرعب بينهم، مع استمرار نباحها طوال الليل.

وأطلقت محافظة البحر الأحمر مبادرة لصرف مكافأة 20 جنيهًا عن كل كلب ضال يتم صيده وتسليمه إلى الطب البيطرى لتعقيم الإناث وإخصاء الذكور للحد من تكاثرها والحفاظ على سمعة المحافظة سياحيًا، إلا أن هذه المبادرة لم تحقق المستهدف منها.

وحذر العاملون بالقطاع السياحى من انتشار الكلاب الضالة بمدن سفاجا والغردقة والقصير، ومهاجمتها المواطنين والسائحين، مطالبين بسرعة تدخل الأجهزة المختصة لوضع حد لانتشار هذه الظاهرة.

وأكد إبراهيم أبوعلى، المحامى بسفاجا، أن المدينة شهدت حوادث عقر من كلاب ضالة لمواطنين وسائحين، وتمت إحالة بلاغين إلى قسم شرطة سفاجا لاستكمال التحقيقات، واستمعت شرطة السياحة إلى أقوال سائحتين، وخاطبت شرطة السياحة مسؤولى المحافظة ومدير مديرية الطب البيطرى ومسؤولى غرفة شركات السياحة لمواجهة الظاهرة وإيجاد حل لها قبل تفاقم الأزمة.

وأكدت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، اتفاقها مع مسؤولى المركز السويسرى على إيواء ومكافحة الكلاب الضالة باستخدام أساليب غير تقليدية عقب شكاوى المواطنين من انتشار الكلاب بمدينة سفاجا.