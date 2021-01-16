شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح: أمريكا لن تنعم بالاستقرار في الفترة المقبلة.. وبايدن لن يكون رئيسا لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مختار نوح، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن جرائم يحيى موسى، الذي قتل المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، وصلت للقمر، وليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية، حتى تضعه اليوم في قوائم الإرهاب.

وأعرب نوح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، عن استغرابه من قرار أمريكا بوضع الإرهابي يحيى موسى في قوائم الإرهاب.

وأردف: «لو أمريكا جادة في كلامها بوضع حركة حسم على قوائم الإرهاب، فإنه سيتم القبض على أي إرهابي من عناصر حسم يدخل الولايات المتحدة».

وأكد أن بايدن لن يكون رئيسا لأمريكا ولن يكون هناك حفلًا لتنصيبه في موعده المحدد له خلال الأيام المقبلة، كما أن أمريكا لن تنعم بالاستقرار في الفترة المقبلة كما أنها ستترك الساحة للصين في غضون سنوات.

ولفت مختار نوح، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إلى أن أمريكا تمول إيران بملايين الدولارات، حين أن الظاهر هو وجود خلافات وعداء بين الطرفين.