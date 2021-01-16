شكرا لقرائتكم خبر عن «ضحكة وجع».. قصيدة بقصر ثقافة القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، حيث نظم نادي الأدب ببيت ثقافة القلج، أمسية شعرية، بحضور شعراء وضيوف النادي، أدارتها الشاعرة منى الغريب، بدأت بقصيدة «حبيب قلبي» لهبة حسن، وقصيدة «بحبك يامصر» لسيد مرسي، وقصيدة «ضحكة وجع» لسعاد عصام، ثم قصيدة «كراكيب» لسليمان خطاب، واختتم اللقاء بقصيدة «وسط النهار» للشاعر أبوسلمى، كما عُقد بنادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر أمسية شعرية أدارها الشاعر سمير البحيري، بحضور أعضاء وضيوف النادي، بدأت بقصة قصيرة بعنوان «النقطة ج» لإبراهيم السمري، ثم قصيدة «أنين» لبهجت الدقميري، ومتفرقات ليسري صبري، ثم قصيدة «صورة مقلوبة» لوائل ساليم، ثم محاضرة للدكتور عبدالباقي السيد بعنوان «القيمة والتراث»، ونظم نادي الأدب ببيت ثقافة الخانكة أمسية أدبية تم خلالها الحديث عن فن الإلقاء للشاعر هاني داوود.

وفي إطار النشاط أون لاين، قدم قسم المكتبات بالفرع، مراجعة لرواية «بيت التاريخ» للأديب الراحل جمال شاكر، بصوت عمار النجار، كما قدم قسم الفنون التشكيلية بالفرع محاضرة بعنوان «رحلة في تاريخ الفن التشكيلي.. العصر الحجري» بصوت ياسر فريد، فيما أعد قصر ثقافة كفر شكر ورشة حكي لكتاب «أنا نهر النيل» بصوت ريحاب وجيه.