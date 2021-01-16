شكرا لقرائتكم خبر عن «30 مونيتور» و25 ألف قطعة مستلزمات طبية لمستشفيات العزل بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدي أعضاء مجلس النواب، والشيوخ، بحزب مستقبل وطن في الإسكندرية، ٢٥ ألف قطعة مستلزمات طبية، و٣٠ جهاز مونيتور «جهاز مراقبة مريض»، اليوم السبت، لدعم مستشفيات عزل وفرز وعلاج مصابي فيروس كورونا، في المحافظة، والبالغ عددها 13 مستشفى.

وقال رزق راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن في الإسكندرية، إنه على كان على رأس وفد من الحزب لتسليم الدعم اللوجستي لمديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، وكان في استقبالهم الدكتور خالد عبدالغنى وكيل الوزارة، وذلك في إطار مبادرة مساعدة وزارة الصحة، لتزويدها بالأدوات الوقائية، الأجهزة الطبية، ضمن المبادرة التي أطلقها الحزب لدعم القطاع الطبي، واستكمالا لمبادرة الحزب، التي أطلقها مع بداية جائحة كورونا، للدعم الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار وانتقال عدوى فيروس كورونا.

وأضاف أن المبادرة تأتي كمساهمة من الحزب في دعم القطاع الطبي، ومستشفيات العزل بالمحافظة، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية لعلاج المواطن، انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل. وأشاد «ضيف الله»، بالإجراءات الفعالة التي تتخذها الحكومة المصرية، في مكافحة انتشار الفيروس، منذ بدء الجائحة، وتوفير العلاج المجاني بالمستشفيات العزل المنتشرة بكل المحافظات، مؤكدا على ان التكاتف من كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ونشر الوعي هو الهدف لعبور تلك الجائحة العالمية.

بدوره وجه الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الشكر لأعضاء مجلسي النواب، والشيوخ، عن حزب مستقبل وطن، على دورهم في دعم القطاع الصحي بالإسكندرية، وأهداهم شهادات تقديرية.

30 جهاز مونيتور و25 ألف قطعة مستلزمات طبية لـ13 مستشفى عزل كورونا فى الإسكندرية (صور)

30 جهاز مونيتور و25 ألف قطعة مستلزمات طبية لـ13 مستشفى عزل كورونا فى الإسكندرية (صور)

30 جهاز مونيتور و25 ألف قطعة مستلزمات طبية لـ13 مستشفى عزل كورونا فى الإسكندرية (صور)

30 جهاز مونيتور و25 ألف قطعة مستلزمات طبية لـ13 مستشفى عزل كورونا فى الإسكندرية (صور)

30 جهاز مونيتور و25 ألف قطعة مستلزمات طبية لـ13 مستشفى عزل كورونا فى الإسكندرية (صور)

30 جهاز مونيتور و25 ألف قطعة مستلزمات طبية لـ13 مستشفى عزل كورونا فى الإسكندرية (صور)

30 جهاز مونيتور و25 ألف قطعة مستلزمات طبية لـ13 مستشفى عزل كورونا فى الإسكندرية (صور)

30 جهاز مونيتور و25 ألف قطعة مستلزمات طبية لـ13 مستشفى عزل كورونا فى الإسكندرية (صور)