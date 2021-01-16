شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: أوصيت زوجتي بالتبرع بمكتبتي بعد وفاتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه أوصى زوجته بالتبرع بمكتبته الخاصة إلى إحدى الجامعات أو المكتبات عقب وفاته، من أجل أن ينتفع الغير بما تعلمه خلال رحلة حياته التي قضاها في جمع الكتب والاستفادة منها، متابعا: «أنا موصى مراتى بمجرد ما اتخرج .. مكتبتى تنضاف إلى أي جامعة أو مكتبة».

وأضاف «الجندى»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، السبت، أن مكتبته تعد حياته ورحلته في الدنيا، قائلا: «مكتبتى هي رحلة عمرى.. الكتب اللى كنت بجمعها من سنة رابعة ابتدائى».

ونصح «الجندى» بعدم الاستماع لمن يظهرون وفي خلفيتهم مجلدات كثيرة ومكتبة ضخمة، وفى نهاية الأمر يفتون بفتاوى تحريضية وتحض على كراهية الغير وقتله، قائلا: «اللى شاكك في عدد الكتب اللى قرأتها يقرأ ربعها.. فيه ناس مثل الحمار يحمل اسفاراً».

ولفت «الجندى»، إلى أنه سيعمل على تلخيص للكتب في فيديوهات قصيرة كى يجذب مشاهديه ويشوقهم من أجل قراءتها والاطلاع عليها.