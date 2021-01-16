كورونا مهدت الطريق.. عامل يُلقي نفسه من الطابق الرابع بمستشفى حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تحقق النيابة في واقعة انتحار شاب بمنطقة حلوان، بعد أن ألقى نفسه من شرفة مستشفى حلوان بالطابق الرابع، عقب علمه إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد تلقيه إشارة من مستشفى حلوان العام، بانتحار مريض كورونا بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بالمستشفى، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

و بالفحص تبين العثور على جثة عامل يدعى "أ.م"، 46 سنة، ومقيم بمنطقة الجمالية، وبه كدمات وكسور متفرقة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى قفز من شرفة بالطابق الرابع عقب إثبات إيجابية إصابته بفيروس كورونا .

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.