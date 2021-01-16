شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية يقرر صرف مكافأة مالية للأطقم الطبية بمستشفى السادات (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، صرف مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه للأطقم الطبية، بمستشفى السادات المركزي، تقديراً لدورهم البطولي في هذه المرحلة الراهنة لمواجهة فيروس كورونا، جاء ذلك خلال جولة محافظ المنوفية الميدانية، لمدينة السادات لمتابعة تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها نائبه محمد موسى ووكيل وزارة الصحة، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات، ومدير المستشفى، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وتفقد محافظ المنوفية، قسم العزل الخاص بمرضى كورونا للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومدى توافر أسطوانات الأكسجين، وعدم وجود عجز بها، كما تابع منظومة الأكسجين، وأوضح وكيل وزارة الصحة، بأنه تم توفير تنك أكسجين جديد بالمستشفى تبرع من أحد رجال الأعمال، وجارى تشغيله، وعلى الفور وجه المحافظ بضرورة توفير 5 آلاف لتر أكسجين، كشحنة تجريبية، لضمان تقديم خدمة جيدة لمصابي كورونا.

وتابع المحافظ، توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في التعامل مع مصابي كورونا، والحالات المشتبه بإصابتها وكذا المسار الآمن، حفاظا على أرواح المواطنين.

ووجه محافظ المنوفية، رسالة شكر وتقدير للأطقم الطبية، والعاملين بالمستشفى، لما يقومون به من دور وطني وبطولي في هذه المرحلة الحرجة لتداعيات كورونا، مؤكداً على أنهم يؤدون دوراً لا يقل أهمية عن رجال القوات المسلحة، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.