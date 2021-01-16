شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: استكمال أعمال الرصف بالبدرشين وتركيب «انترلوك» ببولاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكملت محافظة الجيزة، أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع آثار سقارة بمدينة البدرشين.

وبدأت أعمال تركيب بلاط «انترلوك» بشوارع سليمان جاد المولى ونبيل المتوفى وعثمان بن عفان بحي بولاق الدكرور، كما استمرت أعمال رصف شوارع مسجد ابوالخير ومحمدعبدالظاهر وشريف بالحي.

وفي منشأة القناطر، قامت حمله بمشاركة إدارة المتابعة والإشغالات، وأسفرت عن مصادرات تم إيداعها مخازن المدينة وتحرير 6 مخالفات، فضلا عن 4 مخالفات غلق وتشميع فتح بعد مواعيد الحظر.

وفي حى العجوزة، استمرت جهود تسليك بالوعات الصرف الصحى وإصلاح ماسورة مياه فى شارع جامعة الدول العربية وشارع الحجاز أمام مسجد الحامدية الشاذلية وشارع العلمين.