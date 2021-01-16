شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع رفع كفاءة طرق الحامول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق وتطبيق معايير الجودة بقرى الحامول، حيث أشرْفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول على أعمال الرصف وإعادة تشغيل طبقة السن، ضمن خطة الوحدة برفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهاً برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.