شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 35 شيشة وإزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز بلبيس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، بمحافظة الشرقية، من حملاتها اليومية على المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح، وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية، وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية، لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ترأس المحاسب على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، رافقه نائبيه المهندس محمد عبدالوهاب، والمهندس عبدالحميد السويدي، وبالتنسيق مع شرطة المرافق، وقسم الإشغالات والإزالات بالمجلس، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتى أسفرت جهودها عن ضبط ومصادرة ٣٥ شيشية من مقاهي وكافيهات مخالفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بالمركز، بالتنسيق مع رئيسة الوحدة المحلية بكفر أيوب، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى ولأية تعديات بالبناء المخالف والغير مرخص، أسفرت جهود الحملة عن إزالة ٤ حالات تعدي بالبناء المخالف على مساحة ٢٠٠ متر، بنطاق الوحدة المحلية، وتمت الإزالة على الفور وتطبيق القانون على المخالفين.