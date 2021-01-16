شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يعتمد تشكيل بيت العائلة بين الأزهر والكنيسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، كلا من الشيخ عبدالعظيم سالم مدير منطقة مطروح الأزهرية، والقمص متى زكريا، راعى كنيسة السيدة العذراء بمرسى مطروح، والشيخ عبدالحكيم سلطان، مدير عام منطقة وعظ مطروح، وذلك بعد الإنتهاء من تشكيل وإعداد بيت العائلة المطروحية، قبل إرساله غداً الأحد، لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإعتماد تشكيله.

وأكد محافظ مطروح على تشجيعه ودعمه لبيت العائلة بمطروح، مع تذليل أي عقبات، والذى يأتى ضمن بيت العائلة المصرى الكبير، والتأكيد على الروح والنسيج الوطنى الواحد لأبناء شعب مصر، من مسلمين ومسيحيين، مع دعم قيم المواطنة والأخوة، وبما يسهم في تعزيز الأخلاق والقيم النبيلة التي تعزز التسامح والعيش المشترك، بين أبناء الوطن الواحد، وتنشئة أجيال قادرة على العيش معا في سلام، والتكاتف والتعاون في مواجهة أي تحديات ومخاطر، قد تواجه الواطن ووأد أي فتنه، حفاظاً على الوطن.