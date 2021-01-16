شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار رفع مخلفات الأمطار بقرى بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، اليوم السبت،، وحسن عبدالحميد، رئيس الوحدة المحلية لقرية الساحل القبلى، أعمال رفع بقايا تجمعات ومخلفات مياه الأمطار، بالمناطق الأكثر إنخفاضا بمعدات شفط وطلمبات سحب المياه من كافة الشوارع والطرق الداخلية لقرى الساحل القبلى.

وشدد السنوسي على ضرورة مواصلة العمل على رفع مخلفات الأمطار من مدينة بلطيم والقري التابعه لها تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.