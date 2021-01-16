شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات محدودة بين نواب رؤساء مركزي أهناسيا وبني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، القرار رقم (11) لسنة 2021، والذي تضمن إجراء حركة تنقلات محدودة بين نواب رؤساء الوحدات المحلية بمركزي اهناسيا وبني سويف، وذلك في إطار الدفع بمنظومة العمل التنفيذي وتحسين الأداء الحكومي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في القطاعات الحيوية والاحتياجات الأساسية.

تضمن القرار ندب ناجي أحمد خليل، نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أهناسيا، وندب علاء على الصغير عبده، نائب رئيس مركز ومدينة أهناسيا، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة بني سويف، وندب عبدالحي سيد عبدالحي، نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، للعمل بديوان عام المحافظة.

كما شمل القرار تكليف محمد محمود رياض، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام، بالعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة بني سويف، وتكليف ناصر غانم سيد أحمد، رئيس قرية براوة، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أهناسيا، وتكليف أحمد محمد على محمد سعد، بمركز ومدينة أهناسيا، بالقيام بتسيير أعمال الوحدة المحلية لقرية براوة.