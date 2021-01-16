شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال حملة إزالات مكبرة بالموفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أنه لا تهاون في الحفاظ على هيبة وحقوق الدولة، والتصدي بحزم تجاه القيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة ومنع محاولات استغلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد بناحية ميت عافية بمركز ومدينة شبين الكوم بمساحة إجمالية 190م عبارة عن طوب احمر وطين، فضلا عن إزالة في المهد لحالة تعد أخرى بسبك الأحد بأشمون بمساحة 48م بما يعادل 7 أسهم، مؤكدا حماية الأراضي بدوام المتابعة والتصدي بكل حسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد على الأراضي الزراعية بقرى دراجيل وعشما بمساحة إجمالية 227م، كما تم تنفيذ إزالة فورية لبناء مخالف بدون ترخيص بالباجور على مساحة 300م عبارة عن هيكل معدني دورين علي سمل خرساني وغرفة من الطوب والسقف المسلح.

فى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بإزالة فورية لـ5 حالات تعد بقرى البتانون وكفر شنوان بمساحة إجمالية 330م بما يعادل (3 قراريط و16 سهما) ، فضلا عن إزالة حالة تعد بقرية هورين ببركة السبع على مساحة 1800م، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.