شكرا لقرائتكم خبر عن فاتورة التليفون الأرضي وآخر موعد للسداد من الشركة المصرية للاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الشركة المصرية للاتصالات يوم 14 فبراير 2021 لانتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي دون اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المتقاعسين عن سداد فاتورة التليفون الارضي عن شهر يناير والتي أصدرتها الشركة المصرية للاتصالات 15 يناير 2021 وذلك عبر موقعها على شبكة الانترنت.

وتمثل فاتورة التليفون الارضي يناير 2021 استهلاك الشهور من أكتوبر وحتى ديسمبر 2020، وحددت الشركة مواعيد سداد فاتورة التليفون الارضي بدون دفع غرامة بمدة شهر، وكذلك فترة تحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط دون اجراء مكالمات بمدة شهر آخر ويتم بعدها قطع الحرارة مؤقتًا عن خط الارضى مع فرض غرامة التأخير.

يوم 15 يناير 2021 >> أصدرت الشركة المصرية للاتصالات الفاتورة.

يوم 14 فبراير 2021 >> انتهاء فترة السماح المحددة من الشركة المصرية للاتصالات لسداد فاتورة التليفون.

يوم 15 فبراير 2021 >> موعد تحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط.

يوم 14 مارس 2021 >> انتهاء فترة السماح الممنوحة لسداد فاتورة الارضي بدون دفع غرامة.

يوم 15 مارس 2021 >> موعد رفع الخط مؤقتًا من الخدمة مع فرض غرامة التأخير.

ويمكنك من الآن وحتى 14 فبراير 2021 سداد والاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الاتصال برقم 140 من التليفون الأرضي كما يمكنك معرفة فاتورة التليفون بالدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات بإدخال رقم التيلفون وكود المحافظة وللدخول مباشرة اضغط هــنــــــــــا.

وتوجد طرق عديدة يمكن من خلالها سداد فاتورة التليفون الأرضي بخلاف الدفع المباشر في السنترالات التي تتبع الشركة المصرية للاتصالات يجب معرفتها لتجنب الزحام في السنترالات لتجنب الوباء مع تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد وأهم تلك الطرق هي الدفع في البريد المصري وفوادفون كاش وخدمة فورى وخدماتي وماكينات ATM الخاصة ببنكي الأهلي المصري وCIB بالإضافة إلى إمكانية الدفع الالكتروني من خلال موقع الشركة وفق الرابط المذكور.

فاتورة التليفون الارضي وآخر موعد للسداد من الشركة المصرية للاتصالات