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رفع 10 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة بإسنا جنوب الأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير ، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى .

وخلال الحملة تمكنت الوحدة المحلية لقرية توماس وعافية من رفع 10 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة بعزبة الخليلية بتوماس 1، بجانب قص وتهذيب الأشجار المرتفعة التي تمثل خطورة على أرواح المواطنين.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية النمسا بنظافة الطريق الغربي وطريق دير الشهداء بالقرايا ومدخل الصحراوي بالمساوية.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية بقرية الشغب بأعمال النظافة ورفع المخلفات على الطريق العام بقرية الشغب المؤدى إلى مدرسة الزراعة وطريق مزلقان الشغب وايضا بجوار المعهد الأزهري وطريق المدرسة الثانوية العامة.

كما تمكنت الوحدة المحلية بالكيمان من نظافة الطريق العام ومدخل القرية ورفع المخلفات على جانبي ترعة أصفون.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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