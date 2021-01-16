شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 10 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة بإسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير ، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى .
وخلال الحملة تمكنت الوحدة المحلية لقرية توماس وعافية من رفع 10 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة بعزبة الخليلية بتوماس 1، بجانب قص وتهذيب الأشجار المرتفعة التي تمثل خطورة على أرواح المواطنين.
كما قامت الوحدة المحلية لقرية النمسا بنظافة الطريق الغربي وطريق دير الشهداء بالقرايا ومدخل الصحراوي بالمساوية.
وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية بقرية الشغب بأعمال النظافة ورفع المخلفات على الطريق العام بقرية الشغب المؤدى إلى مدرسة الزراعة وطريق مزلقان الشغب وايضا بجوار المعهد الأزهري وطريق المدرسة الثانوية العامة.
كما تمكنت الوحدة المحلية بالكيمان من نظافة الطريق العام ومدخل القرية ورفع المخلفات على جانبي ترعة أصفون.
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