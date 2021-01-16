شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية ورئيس هيئة السكة الحديد يتفقدان بدء إحياء مشروع خط «كفر داود – السادات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد ، اليوم السبت، بدء تنفيذ أعمال «المشروع القومي لإنشاء خط سكة حديد كفر داود- السادات» بطول 34.5 كم وذلك بعد توقف دام لسنوات طويلة عقب أحداث ثورة يناير باعتباره مشروع قومي وذات منفعة عامة.

يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بإعادة إحياء المشروع لربط المدينة بشبكة من الخطوط الحديدية للمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وتسهيل حركة المواطنين وتنشيط حركة التجارة لدفع عجلة الاستثمار بالمحافظات.

وأوضح المحافظ أن خط السكة الحديد يربط منطقة الطرانة وكفر داود بمدينة السادات فضلاً عن خطة وزارة النقل لربط المدينة بميناء الإسكندرية الأمر الذي سيساهم في إحداث تنمية مستدامة على أرض الواقع، كما أكد على أهمية الطريق في تقديم خدمات لأهالي سكان المدينة وتسهيل حركة التجارة كون مدينة السادات من أكبر المدن الصناعية العملاقة.

وخلال الجولة أكد محافظ المنوفية على عقد اجتماع طارئ يوم الاثنين القادم بالمحافظة بحضور كافة ممثلي قطاعات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والتليفونات والغاز وشبكات الري والاتصالات وغيرها من المسئولين المعنيين لإزالة أية معوقات تعرقل سير العمل بالمشروع. كما أكد المحافظ حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق المستمر مع وزارة النقل لإزالة أي معوقات.

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد بأنه سيتم التدعيم بشركات أخرى لسرعة الانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن نظراً لكونه طريق حيوي ومهم.

حضر الجولة عدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات ومسئولي الشركة المنفذة.