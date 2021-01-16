شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: 124 ألفا و260 طلب تصالح على مستوى المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة 124 ألف و260 طلبا على مستوى المحافظة، مشيراً إلى تعليماته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقى طليات التصالح لمدة 3 أشهر لتنتهى آخر مارس القادم، طبقا لقانون التصالح، حيث يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح «جدية» إذا ماقام بالسداد خلال يناير الجاري،بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير القادم، وتزيد إلى 40% إذا تم السداد خلال مارس المقبل.

وشدد المحافظ على مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.

ووجه المحافظ بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.