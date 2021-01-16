شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الحادية والثلاثين في الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم السبت الموافق فعاليات الدورة التدريبية الحادية والثلاثين في الحاسب الآلي (icdl)، والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 28/ 1/ 2021م من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، مع الالتزام بكافة إجراءات الوقاية الصحية للمتدربين طوال مدة تواجدهم بأكاديمية الأوقاف الدولية من ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن تنظيم هذه الدورة التدريبية يأتى في إطار العمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة، واستمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل خاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي.