شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 131 محضرًا لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبها، شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر اليوم السبت حملة مكبرة تحت اشراف تحت إشراف اللواء اشرف منيرنائب مدير الامن وبقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالاقصر بشوارع عبده حمزة والتلفزيون ومصطفى كامل والذهبى وموقف ارمنت والحبيل بمدن الاقصر والبياضية بالتنسيق مع وكيل اول الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 131 محضرا تضمنت 27 محضر أشغالات، 9 محاضر نظافة عامة، 4 محاضر لعدد 4 مقاهى ضبط بها11 نرجيلة (شيشة)، 15 محضر مضبوطات متنوعة، 52محضر إزالات إدارية، 3 محاضر ادارة منشآت بدون ترخيص، و8 محاضر عدم ارتداء كمامة وتم التصالح، و2 محضر عدم ارتداء كمامة ورفض التصالح، وتم فض موقف عشوائى بالحبيل.