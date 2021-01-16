شكرا لقرائتكم خبر عن معرض مجاني لمنتجات الشباب بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن بدء التجهيز لإقامة معرض لبيع المنتجات اليدوية والتجارية المختلفة.

ودعا الجهاز أبناء المحافظة وأصحاب المنتجات، للمشاركة في المعرض مجانا، حرصا من الجهاز على تشجيع الشباب لتسويق منتجاتهم.

وتابع الجهاز: «علي من يرغب بالحجز في المعرض عليه التوجه لمقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة بدءا من غد الأحد حتي الخميس المقبل».