شكرا لقرائتكم خبر عن أماني عصفور تشكر السيسي على جهوده في تدشين منطقة التجارة الحرة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم الاتحاد الإفريقي ومنظمات الإتحاد الخاص الإفريقي في مقر الإتحاد الإفريقي بأديس أبابا وعبر تطبيق الزوم علي مستوي القارة الإفريقيـة، إحتفالية تم خلالها تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم منحه جائزة القطاع الخاص الإفريقي نظراً لجهودهفي إطلاق منصة التجارة الحرة القارية الإفريقيـة .

كما تم منح الدكتورة أماني عصفور جائزة لإنتخابها أول رئيسـة لمجلس الأعمال الإفريقي والذي تم إنشاؤه بقرار قمة إفريقيـة .

وخلال حفل التكريم القت الدكتورة أماني عصفور كلمـة خلال الحفل عبرت فيها عن شكر القطاع الخاص الإفريقي لرؤسـاء الدول والحكومات لجهودهم في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية التي تم تفعيلها في أول يناير الحالي.

ووجهت الدكتورة أماني عصفور الشكر الخاص للرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده في تدشين منطقة التجارة الحرة القارية خلال رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي والدور البارز الذي قامت به مصر خلال رئاستها للإتحاد الإفريقي في التركيز علي البنيـة التحتية للقارة الإفريقيـة لتفعيل التجارة البينية بين دول القارة .

ومنح الإتحاد الإفريقي والقطاع الخاص الإفريقي هذه الجائزة للدكتورة أماني عصفور نظراً لجهودها الدائمة في تعضيد دور القطاع الخاص وزيادة نسبـة التجارة البينيـة بين دول القارة وكونها رمزاً من رموز القطاع الخاص الإفريقي العاملة علي تمكين القطاع الخاص الإفريقي وبناء القدرات والتمكين الإقتصادي للمشروعات الصغيرة و المتوسطة للمرأة و الشباب، حيث رأست عصفور مجلس أعمال الكوميسـا لدورتين متتاليتين وتم ترشيحها بالإجماع من كافة مجالس أعمال التكتلات الإقتصادية الإفريقية لتكون علي رأس هذا الكيان الإقتصادي الجديد (مجلس الأعمال الإفريقي ) المنوط به تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية .

وتم الإعلان عن مجلس الأعمال الافريقي في القمة الإفريقيـة الغير عادية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية ليكون كيان يعبر عن صوت القطاع الخاص الإفريقي علي جميع المستويات ويشمل مجلس الأعمال الإفريقي مجالس أعمال التكتلات الإقتصادية الإفريقيـة مثل مجلس أعمال الكوميسـا ( السـوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية) ومجلس أعمال الصادك ( الجنوب الإفريقي ) وإتحادات الغرف التجارية الإفريقية و في الغرب والشرق و الشمال الإفريقي و إتحادات الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والشركات الكبري والمشروعات الصغيرة و المتوسطة والجمعيات العاملة علي التمكين الإقتصادي للمرأة و الشبـاب .

وألقت عصفور كلمة أمام رؤسـاء الدول والحكومات خلال القمـة الإفريقية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية أبرزت خلالها دور القطاع الخاص في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية .

جدير بالذكر أن الرؤية التاسيسيـة لمجلس أعمال الكوميســا أن تكون إفريقيـا ذات تنافسيـة عاليـة ومبتكرة وبلا حدود للتجارة و الإستثمار والتصنيع ، وأن المهمة التاسيسيـة لهذا المجلس أن يكون ذراع ومنصـة للتعاون وإشراك القطاع الخاص علي مستوي القارة الإفريقية وتعزيز العلاقات الإقتصادية و التجارية والإستثمارية بين مجتمعات الأعمال في القارة الإفريقية مع ضمان الحوار الشامل المنتظم مع الإتحاد الإفريقي و التكتلات الإقتصادية الإفريقيـة .

ويهدف مجلس الأعمال الإفريقي الي تعزيز التجارة و التصنيع و الإستثمار بين القطاع الخاص الإفريقي و بين الدول الإفريقيـة و بقيـة العالم وتوفير منصة للمشاركة بين صانعي السياسيات علي مستوي الإتحاد الإفريقي والقطاع الخاص و تعزيز التعاون بين القطاع الخاص الإفريقي و منظمات الأعمال و الهيئات الأخري ذات الصلة في إفريقيا وكذلك الموجودة خارج إفريقيا و تحسين الإتصال والتعاون بين الإتحاد الإفريقي و القطاع الخاص و المساهمة في التكامل الإقتصادي الإفريقي والتحول الهيكلي وتعزيزهما و رصـد وتقييم التجارة و البرامج المتعلقة بالتجارة عبر القارة و تجميع وجهات نظر القطاع الخاص وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات و دعم وتمكين ومشاركة الشركات الصغيرة و المتوسطة و المرأة و الشباب في الإقتصاد الإفريقي و العالمي .

ويتطلع المجلس برئاسـة الدكتورة أماني عصفور لفتح أسواق إفريقيـة للمنتج الصناعي المصري والتعريف بالمنتجات الصناعيـة علي مستوي القارة الإفريقيـة و تصدير الخبرة العلمية المصرية لبناء قدرات القطاع الخاص في التصنيع و الميكنة الرقميـة وإضافة القيمة للمواد الخام الإفريقيـة .