وفاة 3 أطباء بكورونا.. والعدد يرتفع لـ 316 شهيدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت النقابة العامة للأطباء، اليوم السبت وفاة 3 أطباء جدد متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد إلى 316 شهيدًا.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إن الأطباء المتوفين هم: الدكتور محمد نبيه الغريب أستاذ النساء والتوليد بطب طنطا، والذي توفي بعزل الجامعة، والدكتور حسين صيام استشاري الكبد بالشرقية ومدير مستشفى الحميات سابقا، والدكتور حسام الدين محمد قاسم رئيس قسم الجودة الطبية بقويسنا.

وتقدمت نقابة الأطباء بخالص العزاء لأسرهم، سائلة الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء.