"رد السُلفة طعنة".. حبس المتهم بقتل جاره في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

طعنة في صدر عامل بمنطقة دار السلام كانت رد الجميل من جاره ، بعد أن طالبه برده 300 جنيه اقترضها منه قبل أشهر عدة.

المجني عليه لديه 3 فتيان، يعمل في الزجاج، ضاق به الحال فطلب المتهم برد المبلغ الذي اقترضه منه"، لكن الأخير سد طعنات لعامل الزجاج وأرداه قتيلًا في الحال.

وتلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا بالعثور على جثة شاب في شارع إبراهيم عواد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الحادث وملابساته، وأمرت بحث المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.