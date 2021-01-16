النيابة تطلب تحريات المباحث في مقتل طفلة على يد زوجة أبيها وتأمر بالتشريح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة، مقتل طفلة على يد زوجة أبيها بعد وصلة تعذيب، لعدة أيام، للوقوف على تفاصيل الواقعة.

كما أمرت بتشريح جثة الطفلة، وإعداد تقرير طبي بالإصابات التي لحقت بها، وصرحت بدفنها عقب الانتهاء من الإجراءات.

بداية الواقعة بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، إخطار من مستشفى الشيخ زايد بوصول طفلة جثة هامدة عمره 3 سنوات، وبه آثار تعذيب في أماكن متفرقة من جسدها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة طفلة وبها آثار تعذيب.

وبعمل التحريات تبين أن زوجة الأب تعدت بالضرب والتعذيب على الطفلة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديها، ثم قامت المتهمة بنقل جثة الطفلة إلى المستشفى ولاذت بالفرار.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.