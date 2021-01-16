شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الخدمات الطبية لـ 1514 شخصا بالمنيا ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم السبت، عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة، تستمر على مدار يومي 13و14 يناير الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تعمل على تسخير كافة إمكانياتها لتقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحي، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة.

أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1514 حالة، وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وكان توزيع التخصصات كالتالي، 293 جراحة، و548 أطفال، و188 باطنة، و133 قلب، و79 أسنان، و129 جلدية، و93 نساء، و51 تنظيم أسرة، وعمل 158 تحليل مختلف، و37 موجات صوتية، وحالة رسم قلب، و14 أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 104 أشخاص، وتم خلع أسنان لـ 12 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 7 حالات لاستكمال العلاج، وتنظيم ندوات تثقيف صحى لـ 83 مترددا، كما تم استخدام 9 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.

محافظ المنيا يتفقد مواقع مبادرة حياه كريمة - صورة أرشيفية

محافظ المنيا يتفقد مواقع مبادرة حياه كريمة - صورة أرشيفية