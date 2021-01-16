شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: جاهزية 11 مستشفى تضم 304 أسرّة لاستقبال حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على جاهزية 11 مستشفي بأجمالى 304 سرير موزعة على جميع مدن ومراكز المحافظة لأستقبال مختلف حالات الفرز والإشتباه والعزل الطبى بالنسبة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهو الذي يتوازى مع متابعة حالات العزل المنزلى بواسطة فرق الطب الوقائى والتى تقدم الخدمات العلاجية والمستلزمات الطبية جنباً إلى جنب مع الجهود المجتمعية التي يقوم بها المجتمع المدنى والمتطوعين من المجموعات الشبابية ليثبت ذلك مدى التلاحم والتماسك في مواجهة الأزمات والجوائح .

وشدد على ضرورة إلتزام المواطنين بأرتداء الكمامات في المواصلات العامة حيث سيتم تطبيق الغرامات بكل حزم، بجانب أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة قيام أي شخص بتصوير المرضى في أسرة المستشفيات لأن ذلك يتنافى مع الأخلاق والقيم المجتمعية وحتى تستطيع الأطقم الطبية تقديم أوجه الرعاية العلاجية وخاصة أن صحة المواطن تأتى فوق أي إعتبارات .

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن مستشفيات الفرز والإشتباه والعزل هي حميات أسوان وصدر أسوان والجامعى والعام التخصصى، بجانب المستشفيات المركزية في دراو وكوم أمبو ونصر النوبة، وأيضاً صدر كوم أمبو، علاوة على مستشفيات إدفو العام وحميات إدفو وصدر إدفو .