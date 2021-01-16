شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوقع برتوكول تعاون لتطوير المناطق العشوائية بشبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، بروتوكول تعاون، بشأن تطوير ورفع كفاءة بعض المناطق العشوائية الغير مخططة بمدينة شبين الكوم والتي تعانى من نقص وتدهور في المرافق الحيوية.

وتضمن البروتوكول تنفيذ أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق الخاصة بمنطقتي العزبة الغربية وقبلي بحي غرب كمناطق غير مخططة بشبين الكوم بهدف تحسين البنية التحتية، يأتي هذا في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها وإمدادها بالمرافق الاساسية لتوفير حياة كريمة وأمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات الكاملة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل كافة المعوقات ولسرعة بدء تنفيذ الأعمال من الغد للقضاء على المناطق العشوائية وتوفير حياة كريمة لقاطني هذه المناطق.