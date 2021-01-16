شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية» تتسلم دعما لوجستيا من «مستقبل وطن» لمستشفيات عزل كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت مديرية الشؤون الصحية في الاسكنردية، السبت، دعم طبي لوجستي من نواب حزب مستقبل وطن في الاسكندرية، لتدعيم مستشفيات فرز وعزل مصابي فيروس كورونا في المحافظة والبالغ عددها 13 مستشفي .

وقال الدكتور خالد عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة والسكان في الاسكندرية، لـ«المصرى اليوم»، أن الدعم عبارة عن أجهزة مونيتور «أجهزة مراقبة مريض»، وماسكات اكسجين لمصابى كورونا، مشيرا إلى أن الدعم يأتي في إطار المساهمة المجتمعية للمستشفيات الحكومية لتقديم الخدمة للمرضى.

وأوضح أنه جرى تسليم المستلزمات الطبية إلى ادارة التموين الطبى لتوزيعها على المستشفيات المخصصة لفرز وعزل وعلاج مصابي فيروس كورونا كل حسب الاحتياج.

يشار إلى أن حزب مستقبل وطن أرسل سيارتين تابعتين للحزب بهما معدات واجهزة طبية لدعم مستشفيات وزارة الصحة في مواجهة كورونا وذلك في إطار مبادرة نواب الحزب من أعضاء مجلسى الشعب والشيوخ لدعم المديرية وتزويدها بالمعدات الطبية لمواجهة جائحة كورونا.