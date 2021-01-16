شكرا لقرائتكم خبر عن سحب 84 رخصة سيارة لرفض التصالح في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة لمرور أسوان، اليوم السبت، حملاتها المرورية اليومية، وأسفرت عن ضبط 586 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات.

كما تم ضبط دراجة نارية وتوك توك بدون ترخيص، والتصالح الفوري في 108 مخالفة، وتحرير 189 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 84 حالة لعدم قبول التصالح، و106مخالفة تجاوز السرعة، و97 مخالفة متنوعة.