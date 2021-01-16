أخبار مصر

سحب 84 رخصة سيارة لرفض التصالح في أسوان

0 نشر
محمود ملا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سحب 84 رخصة سيارة لرفض التصالح في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة لمرور أسوان، اليوم السبت، حملاتها المرورية اليومية، وأسفرت عن ضبط 586 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات.

كما تم ضبط دراجة نارية وتوك توك بدون ترخيص، والتصالح الفوري في 108 مخالفة، وتحرير 189 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 84 حالة لعدم قبول التصالح، و106مخالفة تجاوز السرعة، و97 مخالفة متنوعة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    153,741

  • تعافي

    121,072

  • وفيات

    8,421

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا