شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط عامود إنارة على طريق قها بسبب الرياح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد طريق قها- طنان، اليوم السبت، سقوط عمود كهربائي بفعل الرياح دون خسائر بالأرواح وجاري إستعادة تركيبة مرة أخرى.

وتلقت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة قها إخطارًا بسقوط عمود كهرباء، بطريق قها – طنان بسبب الرياح على الفور انتقل فريق من الصيانة بالوحدة المحلية بطنان وبالفحص تبين سقوط عمود الكهرباء على جانبي الطريق بأرض زراعية، دون أي خسائر بالأرواح وجاري رفعة، وأستعادة تركيبة مرة أخرى.

سقوط عامود انارة على طريق قها

سقوط عامود انارة على طريق قها