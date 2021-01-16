أخبار مصر

سقوط عامود إنارة على طريق قها بسبب الرياح

0 نشر
عبد الحكم الجندي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط عامود إنارة على طريق قها بسبب الرياح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد طريق قها- طنان، اليوم السبت، سقوط عمود كهربائي بفعل الرياح دون خسائر بالأرواح وجاري إستعادة تركيبة مرة أخرى.

وتلقت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة قها إخطارًا بسقوط عمود كهرباء، بطريق قها – طنان بسبب الرياح على الفور انتقل فريق من الصيانة بالوحدة المحلية بطنان وبالفحص تبين سقوط عمود الكهرباء على جانبي الطريق بأرض زراعية، دون أي خسائر بالأرواح وجاري رفعة، وأستعادة تركيبة مرة أخرى.

سقوط عامود انارة على طريق قها
سقوط عامود انارة على طريق قها

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    153,741

  • تعافي

    121,072

  • وفيات

    8,421

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا