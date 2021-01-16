شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تعليم المنوفية» يتفقد مدرسة للمكفوفين لرفع كفاءتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اليوم أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم في المنوفية، ترافقه الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب، بجولة تفقدية لمدرسة النور للمكفوفين ومدرسة التربية الفكرية بشبين الكوم، للتعرف على احتياجاتهما من أجل مساهمة المجتمع المدني في رفع كفاءة مدارس التربية الخاصة.

وخلال الجولة التفقدية تأكد سويد من تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد خاصة في أماكن الإعاشة والمطبخ والفصول الدراسية كما تعرف ومرافقيه على احتياجات المدرستين تمهيدا لرفع كفائتهما بمساعدة المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية.