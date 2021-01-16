شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 964 شاباً وفتاة بالمنيا بالقطاع الخاص والاستثماري خلال ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه تم تشغيل 964 شاباً وفتاة من جميع المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تم تعيينهم بالجهات المختلفة على مستوى الجمهورية، وإرسال شهادات القيد «كعب العمل» إلى مديرية القوى العاملة، بعد استيفائها من جهة التعيين.

وأكد المحافظ أنه يجري التنسيق والمتابعة مع جميع القطاعات لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، كما تعمل المحافظة من خلال عدد من البرامج والمبادرات على منح قروض للشباب لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ومنها جهاز تنمية المشروعات، وصندوق التنمية المحلية، ومبادرة مشروعك، وكذلك جهاز شباب الخريجين.

هذا، ويمكن التقدم للوظائف التي تعلن عنها وزارة القوي العاملة من خلال متابعة نشرة التوظيف القومية على موقع الوزارة، والتي تصدر كل شهرين، ويقوم الشباب بالتسجيل عليها عبر الرابط التالي:

http://www.manpower.gov.eg/NationalBulletin.html