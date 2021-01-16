شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية» توجه باستغلال الإجازة الدراسية في تعقيم وتطهير المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، ظهر اليوم السبت، مديري إدارات التعليم الفني المزدوج التجارى والزراعي والصناعي إلى ضرورة استغلال تعليق تواجد الطلاب بالمدارس خلال إجازة نصف العام والمقرر أن تبدا اليوم السبت المقبل في إجراء عملية تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية والمدارس والمعامل والورش الفنية لطلاب مدارس التعليم الفني بمختلف نوعياتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه سويد لمناقشة مشروع رأس المال والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات كما تناول الاجتماع سبل التواصل مع الطلاب خلال أجازة نصف العام لاستكمال شرح المناهج التعليمية عبر قنوات التواصل المختلفة التي أتاحتها الوزارة استعدادا لعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء إجازة نصف العام في ٢٠ فبراير المقبل.