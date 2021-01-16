شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه القناة»: إجراء أول اختبار للمحركات العملاقة داخل محطات الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إجراء أول اختبار للمحركات العملاقة داخل محطات الصرف الصحي، وذلك بعد أعمال رفع كفاءة وصيانة تلك المحركات في الورش الكبرى المتخصصة، لضمان استدامة المحركات والطلمبات داخل محطات الصرف الصحي.

وأضاف أن لجنة فنية توجهت إلى الورش الكبرى بمدينة العبور، للوقوف على ما تم من إصلاح وصيانة أكبر محركات الشركة بقدرة 860 ك \ وات، وبهدف المتابعة ونقل الخبرات بين مهندسو الشركة.

وأشار إلى أن استمرار حملة تطهير لشبكات الصرف الصحي في محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والتي تشمل جميع المناطق الساخنة للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة والناتجة عن سوء أستخدم شبكات الصرف الصحي، والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني الرأسي ببناء الأبراج السكنية، مشيراً أنه تم الدفع بفرقتي تطهير مدعومة بسيارات النافورى، والكباش.

وأوضح أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.