شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أسوان» تنفي وجود قصور في التعامل مع مرضى كورونا بمستشفى إدفو العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد ايهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود قصور في التعامل مع حالات الاشتباه بكورونا بمستشفى إدفو العام عار تماماً من الصحة.

وأضاف، أن متوسط عدد مرضى العزل 1560 مريض خلال الـ 6 شهور الماضية تم خروج 1480 مريض بعد تماثلهم الشفاء، بينما وصل متوسط عدد المرضى العزل المنزلي 3952 حالة تم صرف العلاج والمتابعة لهم ضمن البروتوكول المطبق لمرضى العزل المنزلي.